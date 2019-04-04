Российский суд оставил без изменений приговор сумского «диверсанта»

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.
«Вчерашнее судилище над украинскими гражданами Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым в Верховном Суде РФ за действия, которые они не совершали, подтвердило и оставило без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии», - отметила омбудсмен.
Также г-жа Денисова сообщила, что по информации адвоката сумчанина Владимира Дудки, у его подзащитного ухудшается состояние здоровья. Речь идет, в частности, о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.
В частности омбудсмен отметила, что сумчанин остается под стражей без соответствующей медицинской помощи.
Кроме того, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и главе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову принять срочные меры по проведению медицинского обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО «Матросская тишина» в Москве....
С воздушными шариками и плакатами на площадь Независимости в Киеве пришли те, кто знает и поддерживает Владимира Дудку....
Апелляционные жалобы на приговор по делу уроженца Сум Владимира Дудки и Алексея Бессарабова будет рассматриваться в Верховном суде России....
Уроженец Сумщины Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были незаконно задержаны российскими спецслужбами еще в 2016 году....