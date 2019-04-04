Российский суд оставил без изменений приговор сумского «диверсанта» Верховный Суд РФ над украинскими гражданами Владимиром Дудкойи Алексеем Бессарабовым оставил без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии за якобы подготовку диверсий.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

«Вчерашнее судилище над украинскими гражданами Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым в Верховном Суде РФ за действия, которые они не совершали, подтвердило и оставило без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии», - отметила омбудсмен.

Также г-жа Денисова сообщила, что по информации адвоката сумчанина Владимира Дудки, у его подзащитного ухудшается состояние здоровья. Речь идет, в частности, о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.

В частности омбудсмен отметила, что сумчанин остается под стражей без соответствующей медицинской помощи.

Кроме того, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и главе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову принять срочные меры по проведению медицинского обследования и оказания необходимой медицинской помощи.