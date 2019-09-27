На Сумщине дали 7 лет за изнасилование несовершеннолетней

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор Конотопского районного суда, которым житель одного из сел Шосткинского района был признан виновным в сексуальном насилии и изнасиловании несовершеннолетней.
Как следует из материалов дела, в апреле 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый силой затащил девочку в заброшенный дом, и, применяя к ней угрозы и физическую силу, изнасиловал. Кроме того, что мужчина совершил надругательство над потерпевшей, он еще и ее обокрал. Судом первой инстанции его действия были квалифицированы по ч.3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 152 УК Украины (Сексуальное насилие) и ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Не соглашаясь с таким решением суда первой инстанции, защитник и обвиняемый подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить решение местного суда. В частности, сам обвиняемый настаивал на том, чтобы дело направили на новое судебное рассмотрение, поскольку при ее рассмотрении были нарушены требования уголовного процессуального закона. Защитник обвиняемого просил прекратить производство по части изнасилования и сексуального насилия, поскольку в приговоре местного суда нет никаких доказательств виновности его подзащитного. Сторона защиты настаивала, что девочка наговаривает на обвиняемого, и между ними не было насильственных половых отношений.
Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции. Коллегия судей не согласилась с доводами апелляционных жалоб стороны защиты по добровольности половых сношений между потерпевшей и обвиняемым, поскольку указанные обстоятельства противоречат доказательствам имеющихся в материалах дела, в частности выводам судебно-медицинских экспертиз и показаниям свидетелей. Позиция защиты была расценена судом, как избранный способ защиты.
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