Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24275

На Сумщине дали 7 лет за изнасилование несовершеннолетней

За изнасилование несовершеннолетней знакомой 21-летний житель Сумщины проведет за решеткой 7 лет.

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор Конотопского районного суда, которым житель одного из сел Шосткинского района был признан виновным в сексуальном насилии и изнасиловании несовершеннолетней.

Как следует из материалов дела, в апреле 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый силой затащил девочку в заброшенный дом, и, применяя к ней угрозы и физическую силу, изнасиловал. Кроме того, что мужчина совершил надругательство над потерпевшей, он еще и ее обокрал. Судом первой инстанции его действия были квалифицированы по ч.3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 152 УК Украины (Сексуальное насилие) и ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Не соглашаясь с таким решением суда первой инстанции, защитник и обвиняемый подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить решение местного суда. В частности, сам обвиняемый настаивал на том, чтобы дело направили на новое судебное рассмотрение, поскольку при ее рассмотрении были нарушены требования уголовного процессуального закона. Защитник обвиняемого просил прекратить производство по части изнасилования и сексуального насилия, поскольку в приговоре местного суда нет никаких доказательств виновности его подзащитного. Сторона защиты настаивала, что девочка наговаривает на обвиняемого, и между ними не было насильственных половых отношений.

Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции. Коллегия судей не согласилась с доводами апелляционных жалоб стороны защиты по добровольности половых сношений между потерпевшей и обвиняемым, поскольку указанные обстоятельства противоречат доказательствам имеющихся в материалах дела, в частности выводам судебно-медицинских экспертиз и показаниям свидетелей. Позиция защиты была расценена судом, как избранный способ защиты.

Право Изнасилование Приговор суда

По тематике

11.10.2019 11:40

В Сумах будут судить переселенца за изнасилование сумчанки

В Сумах будут судить 25-летнего молодого человека по обвинению в изнасиловании и других дерзких преступлениях....

В деле об изнасиловании сумчанки несовершеннолетним слушают свидетелей
10.10.2019 14:56

В деле об изнасиловании сумчанки несовершеннолетним слушают свидетелей

Сегодня, 10 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании...

03.10.2019 08:03

В Сумах за убийство дали 7 лет

К 7 годам лишения свободы осужден сумчанин, который нанес товарищу тяжкие телесные повреждения, а затем вытолкал его на улицу....

30.09.2019 14:38

15 лет: Сумской апелляционный суд оставил приговор за тройное убийство

15 лет лишения свободы - апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю Белопольщины, который убил сына и двух его приятелей....

27.09.2019 15:13

На Сумщине подростку-рецидивисту за разбой дали 3 года условно

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего, который в течение 2018 года совершил ряд преступлений против собственности в г. Ромны....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.