В Сумах пьяный водитель травмировал патрульного (видео)

Экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-2109. Через несколько минут, патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили похожее по ориентировке транспортное средство.
Включив проблесковые маячки синего и красного цвета, а также подав звуковой сигнал, патрульный экипаж проследовал за ним.
Требования инспекторов об остановке водитель сознательно игнорировал, зато начал убегать. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности.
Далее, на улице Героев Крут, он на немалой скорости решил осуществить поворот, вследствие чего автомобиль затормозил. Не теряя времени, полицейский побежал к машине нарушителя с целью остановить его дальнейшее движение. Однако тот, закрыв двери, нажал на газ, тем самым зажал руку полицейского и потянул его за автомобилем.
Пока один экипаж оказывал помощь инспектору, другой все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,29 промилле алкоголя, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.
Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, царапин и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Кроме административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП, ему грозит еще и уголовная, так как по данному факту начато досудебное расследование. Квалификация события - ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.
На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности....
Патрулируя улицу Харьковскую, через открытое водительское стекло автомобиля Volkswagen Tiguan, экипаж патрульных увидел водителя, который не держался за руль и...
«Я выпил только две бутылки безалкогольного пива», - так объяснил свое состояние нетрезвый виновник ДТП....
За непривлечение к административной ответственности нетрезвый водитель и его пассажир предложили патрульным взятку....
На территории Сумщины полиция зарегистрировала еще два факта предложения должностным лицам неправомерной выгоды....