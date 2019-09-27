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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07188

В Сумах пьяный водитель травмировал патрульного (видео)

В Сумах задержали нетрезвого водителя, который травмировал патрульного при попытке сбежать.

Экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-2109. Через несколько минут, патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили похожее по ориентировке транспортное средство.

Включив проблесковые маячки синего и красного цвета, а также подав звуковой сигнал, патрульный экипаж проследовал за ним.

Требования инспекторов об остановке водитель сознательно игнорировал, зато начал убегать. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности.

Далее, на улице Героев Крут, он на немалой скорости решил осуществить поворот, вследствие чего автомобиль затормозил. Не теряя времени, полицейский побежал к машине нарушителя с целью остановить его дальнейшее движение. Однако тот, закрыв двери, нажал на газ, тем самым зажал руку полицейского и потянул его за автомобилем.

Пока один экипаж оказывал помощь инспектору, другой все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,29 промилле алкоголя, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, царапин и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Кроме административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП, ему грозит еще и уголовная, так как по данному факту начато досудебное расследование. Квалификация события - ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Право Нападение на полицейского Пьяный за рулем

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