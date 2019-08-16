Увага! Пожежна небезпека на Сумщині 17 та 18 жовтня на переважній території Сумської області очікується висока пожежна небезпека (4 клас).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 4 та 5-го класу;

- розводити багаття у лісі та лісосмугах;

- заїжджати автомобілем до лісу;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

- створювати смітники та спалювати відходи;

- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.