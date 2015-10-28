Митрополит Евлогий призвал мэра Сум покаяться

Сегодня, 16 октября митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил письмо Сумскому городскому голове Лысенко А.Н., в котором сообщил о провокации, в очередной раз устроенной радикально настроенными лицами в день празднования Покрова Божией Матери, а также дал оценку полной бездеятельности городских властей и правоохранителей .
Архипастырь отметил: «Считаю, что Вы, Александр Николаевич Лысенко, несете полную личную ответственность за систематическое циничное унижение православных сумчан, за дискриминацию граждан по принадлежности к религии, а также за то, что своими действиями и бездействием Вы продемонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность как руководителя города. Кроме того, должен засвидетельствовать, что Вы лично повторно совершили тяжкий грех против Церкви Христовой, что может иметь серьезные последствия для Вас, если Вы не прекратите своей антицерковной деятельности, и не принесете искреннего покаяния».
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