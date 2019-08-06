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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31129

Сумчане вышли в полуфинал Пляжных игр

Сегодня, 16 октября, в Дохе (Катар) проходят четвертьфинальные матчи турнира по баскетболу 3х3 в рамках Всемирных пляжных игр.

Сборная Украины, в составе которой выступают трое представителей БК «СумДУ» Всеволод Чесак, Григорий Алтухов и Игорь Стародуб плюс тренер Ярослав Ковалев, играла против Аргентины. Очень напряженная игра завершилась минимальной победой наших - 21:20.

Таким образом украинцы вышли в полуфинал, где встретятся с бразильцами. Игра пройдет сегодня вечером.

Спорт Баскетбол 3х3 Пляжные игры

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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