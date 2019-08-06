Сумчане вышли в полуфинал Пляжных игр

Сборная Украины, в составе которой выступают трое представителей БК «СумДУ» Всеволод Чесак, Григорий Алтухов и Игорь Стародуб плюс тренер Ярослав Ковалев, играла против Аргентины. Очень напряженная игра завершилась минимальной победой наших - 21:20.
Таким образом украинцы вышли в полуфинал, где встретятся с бразильцами. Игра пройдет сегодня вечером.
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