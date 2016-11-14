Сумчан будут бесплатно тестировать на ВИЧ

Тестирование проводит общественная организация Клуб «Шанс» совместно с КНП СОР Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний.
Во время акции специалисты общественной организации Клуб «Шанс» проведут экспресс-тестирование на ВИЧ для сумчан. Результаты можно будет узнать за 15 минут.
Кроме этого, горожанам расскажут, где еще в Сумах можно сделать тест на ВИЧ и какое место занимает тестирования в системе реформированной медицины.
Мероприятие состоится в Сумах на Покровской площади (ориентировочно вблизи Центрального универмага).
Начало – в 17:00.
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