Сумчан будут бесплатно тестировать на ВИЧ В пятницу, 18 октября, сумчан бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию в центре города.

Тестирование проводит общественная организация Клуб «Шанс» совместно с КНП СОР Областной клинический медицинский центр социально опасных заболеваний.

Во время акции специалисты общественной организации Клуб «Шанс» проведут экспресс-тестирование на ВИЧ для сумчан. Результаты можно будет узнать за 15 минут.

Кроме этого, горожанам расскажут, где еще в Сумах можно сделать тест на ВИЧ и какое место занимает тестирования в системе реформированной медицины.

Мероприятие состоится в Сумах на Покровской площади (ориентировочно вблизи Центрального универмага).

Начало – в 17:00.

Справка: В сентябре 2019 году в Украине официально зарегистрировали 1280 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 513 пациентов диагностирован СПИД, а 249 человек умерли от СПИДа.