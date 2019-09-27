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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27134

На Сумщине спасатели пять раз ликвидировали пожары в хозяйственных постройках

За прошедшие сутки пожарно-спасательным подразделениям Сумщины пять раз пришлось ликвидировать возгорание хозяйственных сооружений, а именно в Краснопольском, Белопольском, Серединобудском и Глуховском районах.

В частности, 15 октября в 15:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в с. Москаленки Белопольского района. О возгорании сообщила хозяйка, которая увидела охваченную пламенем кровлю. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части, 40-й Государственный пожарно-спасательный пост и местную пожарную команду с. Куяновка.

Преодолев расстояние в 11 км, прибыв на место спасатели установили, что огнем охвачено кровля по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 16:45 возгорание было локализовано, а в 18:12 потратив на тушение 6,5 тонн воды - полностью ликвидировано.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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