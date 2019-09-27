Мэру Сум не удалось узаконить незаконный МАФ на «Девятке» Сегодня, 16 октября, на сессию Сумского горсовета вынесли проект решения о предоставлении ООО «Рустам-Груп» разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка по пр. Лушпы, 12/1.

Что интересно, еще летом в этом месте установили киоск, и уже почти готовы начать торговлю, а земля все еще не оформлена. Однако «за» нашлось всего 15 голосов, в том числе мэра Сум Александра Лысенко, который пару месяцев назад говорил, что не допустит размещения незаконного МАФа. Теперь, похоже, передумал…

Как сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко, почему-то на сессию вынесли только одну редакцию проекта решения – разрешить землеотвод, хотя обычно их две – еще и об отказе.

Мэр Сум во время сессии не смог объяснить такой казус.

Вместе с мэром проголосовали почти все депутаты от «Батьківщини», «Свободи» и «Самопомочі».