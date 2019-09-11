В Сумах снова остановились троллейбусы Из-за обрыва троллеи в районе ул. СКД, контактная сеть обесточена.

В обоих направлениях движения следования троллейбусов приостановлено. На место уже выехала бригада электромонтеров КП СГС «Электроавтотранс».

В направлении пр. Лушпы - транспорт едет без изменений. После устранения неисправностей, троллейбусы некоторое время ездить с отклонением от расписания, сообщили в КП СГС «Электроавтотранс».