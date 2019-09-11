В Сумах снова остановились троллейбусы

В обоих направлениях движения следования троллейбусов приостановлено. На место уже выехала бригада электромонтеров КП СГС «Электроавтотранс».
В направлении пр. Лушпы - транспорт едет без изменений. После устранения неисправностей, троллейбусы некоторое время ездить с отклонением от расписания, сообщили в КП СГС «Электроавтотранс».
Из-за обрыва троллеи на Покровской площади в направлении центра, обесточена контактная сеть....
На перекрестке ул. Харьковская - пр. Лушпы ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» проводит ремонт автоматической стрелки....
Во время дождя в отдельных районах Сум уровень воды превысил 25 см, что делает невозможным движение троллейбусов....
В 15:40 работа тягловых подстанций восстановлена....
По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов....