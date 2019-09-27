Сумские баскетболисты стали четвертыми на пляжных играх

Сборная Украины, в составе которой выступали трое игроков БК «СумДУ» плюс наш тренер, в полуфинале уступила сборной Бразилии 13:14, а в матче за третье место – Монголии – 16:20, заняв таким образом четвертое место.
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