Сумские баскетболисты стали четвертыми на пляжных играх Сегодня, 16 октября, прошли решающие матчи турнира по баскетболу 3х3 Всемирных пляжных игр в Дохе (Катар).

Сборная Украины, в составе которой выступали трое игроков БК «СумДУ» плюс наш тренер, в полуфинале уступила сборной Бразилии 13:14, а в матче за третье место – Монголии – 16:20, заняв таким образом четвертое место.