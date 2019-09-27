В Сумах девушки бросили в колодец котят (видео) В Сумах начали дело по жестокому обращению с животными.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумкой области Наталья Науменко.

«Только что по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Речь идет об обнародованном на странице в Фейсбук видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят. Предварительно установлено, что происшествие произошло в г. Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будет установлено в ходе следствия», - написала она.

В комментариях ей сообщили имена девушек: "6 бурса,1 курс, специальность визаж и парикмахер, темная- Клименко диана,0661217995, светлая - Заика Марина".