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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:00268

В Сумах девушки бросили в колодец котят (видео)

В Сумах начали дело по жестокому обращению с животными.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумкой области Наталья Науменко.

«Только что по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Речь идет об обнародованном на странице в Фейсбук видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят. Предварительно установлено, что происшествие произошло в г. Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будет установлено в ходе следствия», - написала она.

В комментариях ей сообщили имена девушек: "6 бурса,1 курс, специальность визаж и парикмахер, темная- Клименко диана,0661217995, светлая - Заика Марина".

Право

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