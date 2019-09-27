В Сумах легковушка поцарапала троллейбус и поехала дальше Инцидент произошел сегодня, 17 октября, около 9:30 утра.

Водитель троллейбуса №050, следовавшего по маршруту №7 «Химгородок - Центролит», осуществлял посадку / высадку пассажиров на остановке «5-я городская больница». Однако, водитель легковой машины, двигавшейся за коммунальным транспортным средством, очевидно, очень спешил, а потому решил не ждать, пока троллейбус начнет движение и совершил объезд слева. Однако, дорога оказалась слишком узкая, а потому во время маневра транспортные средства получили механические повреждения: у троллейбуса - сдерто покрытие, у автомобиля - сломано зеркало. Однако, водитель белой легковушки оценил ситуацию по своему усмотрению и покинул место ДТП до приезда сотрудников патрульной полиции.

Сейчас троллейбус снят с линии, на месте дорожно-транспортного происшествия работают патрульные полицейские и представитель службы безопасности движения предприятия. Личность водителя, покинувшего место ДТП, устанавливается, сообщили в КП «Электроавтотранс».