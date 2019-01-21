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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23329

«Сумыгазу» не позволили наказывать потребителей за отказ от общедомового счетчика

Потребитель, живущий в многоквартирном доме, в 2017 г. обратился с иском к ПАО «Сумыгаз». Он просил отменить решение комиссии Ахтырского отделения ПАО «Сумыгаз», которая сделала вывод, что отказ потребителей, в том числе его, от установки общедомового счетчика нарушает положения Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета газа».

Стоимость газа жильцам дома с декабря 2016 г. стали начислять по предельным объемам потребления - 9,8 куб. м на одного человека. Гражданин также просил обязать «Сумыгаз» произвести перерасчет по его квартире за декабрь 2016 г. и январь 2017 г. по норме потребления 4,4 куб. м в месяц. 
Как оказалось, жильцы многоквартирного дома не допустили газовщиков к вводному газопроводу, отказываясь от установки общедомового узла учета. Напомним, на тот момент действовала законодательная норма, согласно которой до 1.01.2018 г. каждую квартиру, в которой газ используется только для приготовления пищи, должны были обеспечить индивидуальными приборами учета за счет облгазов. Газовые монополисты, в свою очередь, использовали все методы давления, чтобы устанавливать общедомовые, а не индивидуальные счетчики.
Судом первой инстанции было принято совершенно обоснованное решение: поскольку в отношении обратившегося в суд конкретного потребителя никакие «акты о нарушениях» не составлялись, а на актах газовщиков вообще отсутствуют подписи потребителей, и есть только отметка об отказе от общедомового счетчика, решение комиссии Ахтырского отделения ПАО «Сумыгаз» принято с нарушением законодательства. «Сумыгаз» обязали произвести перерасчет потребителю, который подал иск, за два указанных им месяца. 
Несмотря на незначительность суммы перерасчета, «Сумыгаз», как обычно, «боролся до конца». Апелляционная инстанция подтвердила решение в пользу потребителя, но ПАО «Сумыгаз» подало в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу с просьбой в удовлетворении иска потребителя отказать. Эта жалоба была оставлена без удовлетворения. По заключению Верховного Суда, оспариваемые судебные решения, вопреки утверждениям «Сумыгаза», были приняты с полным соблюдением норм материального и процессуального права, пишет «Верховенство права».

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