В Сумах установили всех несовершеннолетних участников происшествия по факту жестокого обращения с животными

16 октября во время мониторинга соцсетей работники полиции обнаружили видео, на котором две девушки топят в колодце котят. К тому же, по спецлинии «102» стали поступать обращения от неравнодушных сумчан, которые были возмущены увиденным. Они требовали у правоохранителей соответствующего реагирования на событие. Поэтому по факту жестокого обращения с животными Сумским отделом полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины.
С помощью общественности личности этих несовершеннолетних были быстро установлены. Девушкам по 15 лет. Они ученицы одного из учебных заведений областного центра. Уже вчера вечером полицейские пригласили в отдел одну из них. В присутствии родителей она призналась. Рассказала, что события, снятые на видео, имели место еще 11 октября в одном из сел Сумского района. Там девушки гостили у родных. Котята принадлежали именно им. Сама девушка не может внятно объяснить причины своего поступка.
Сегодня ее подруга также дает показания. Установлена и личность того, кто снимал эти события на видео.
Проводятся дальнейшие следственные действия. Согласно действующему законодательству санкция статьи, по которой начато досудебное расследование, предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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