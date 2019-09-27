Завтра сумчане стартуют в Кубке Украины по футзалу

В Харькове на паркете УСК «Каразинсикй» в рамках розыгрыша Кубка Украины по футзалу (I предварительный этап) местный «Symbol» будет принимать команду «Сумыхимпром-СДПУ».
Начало матча 13:30.
Главный тренер Александр Косенко определил состав сборной Украины на матчи основного раунда квалификационного этапа чемпионата мира по футзалу, сообщает пресс-служба...
9-12 октября в Бельгии проходили игры группы 2 основного раунда Лиги чемпионов по футзалу....
Сегодня, 11 октября, в Сумах прошел матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
В пятницу, 11 октября, в Сумах пройдет матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 5 октября, проходят игры 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....