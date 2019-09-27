Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38209

Завтра сумчане стартуют в Кубке Украины по футзалу

В пятницу, 18 октября, сумские футзалисты стартуют в кубке Украины.

В Харькове на паркете УСК «Каразинсикй» в рамках розыгрыша Кубка Украины по футзалу (I предварительный этап) местный «Symbol» будет принимать команду «Сумыхимпром-СДПУ».

Начало матча 13:30. 

Спорт Кубок Украины по футзалу Сумыхимпром-СГПУ Футзал

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
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«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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