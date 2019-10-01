Сегодня сумские футзалисты сыграют в Одессе (трансляция)

Сегодня, 18 октября, в Одессе состоится матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге, в котором местный «Эпицентр К-Авангард» будет принимать команду «Food Centre-СумГУ».
Начало запланировано на 14:00, игра пройдет на площадке СК «СКА».
После 4 туров одесситы на последнем месте с 0 очков, сумчане – на предпоследнем с 1.
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