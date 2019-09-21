Сумские пограничники задержали разыскиваемого украинца Сегодня ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске.

Во время проведения пограничного контроля гражданина Украины, который в качестве пассажира выезжал в Россию рейсовым автобусом сообщением «Одесса-Москва», сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий 30-летнего украинца передали работникам Национальной полиции.