Сумские пограничники задержали разыскиваемого украинца

Во время проведения пограничного контроля гражданина Украины, который в качестве пассажира выезжал в Россию рейсовым автобусом сообщением «Одесса-Москва», сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.
По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
После проведения процессуальных действий 30-летнего украинца передали работникам Национальной полиции.
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