Сумчане собираются на митинг против жестокости студенток, утопивших котят Сегодня, 17 октября, в 12.00 состоится митинг возле Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна (ул. Ахтырская, 28).

Поводом является то, что его студентки утопили двух котят в колодце, о чем стало известно вчера из выложенного видео. Сейчас полиция уже открыла уголовное производство за жестокое обращение с животными, за что фигуранткам может грозить до 8 лет лишения свободы.