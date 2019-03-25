Сумчане собираются на митинг против жестокости студенток, утопивших котят

Поводом является то, что его студентки утопили двух котят в колодце, о чем стало известно вчера из выложенного видео. Сейчас полиция уже открыла уголовное производство за жестокое обращение с животными, за что фигуранткам может грозить до 8 лет лишения свободы.
Сумчане устроили акцию после убийства кошек несовершеннолетними ученицами....
В полиции уже начатое соответствующее уголовное производство. Поводом для его открытия стало видео из соцсетей, где две девушки топят в...
2 мая по инициативе исполнительного комитета Конотопского городского совета состоялось совещание под председательством управляющего делами исполкома Любви Дубовик с участием...
Владельца крокодиловой фермы оштрафовали на сумму 5950 грн. за нарушение правил содержания диких животных, сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской...
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