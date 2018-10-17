В Сумах пройдет Шествие за свободу

Участники акции молча пройдут до ТЦ «Мануфактура». Шествие направлено на повышение уровня осведомленности населения по проблеме торговли людьми, распространения важной информации об этой проблеме и опасность, которую она представляет.
Акция будет проведена департаментом социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации при поддержке Представительства неправительственной общественной организации А21, ОО «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины», Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и местных администраций.
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