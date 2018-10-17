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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33211

В Сумах пройдет Шествие за свободу

Всеукраинская акция «Walk for Freedom / Шествие за свободу» по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми начнется 18 октября в 14:00 с площади Независимости.

Участники акции молча пройдут до ТЦ «Мануфактура». Шествие направлено на повышение уровня осведомленности населения по проблеме торговли людьми, распространения важной информации об этой проблеме и опасность, которую она представляет.

Акция будет проведена департаментом социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации при поддержке Представительства неправительственной общественной организации А21, ОО «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины», Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и местных администраций.

Общество Торговля людьми Шествие

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
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«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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