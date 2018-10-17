В Сумах пройдет Шествие за свободу Всеукраинская акция «Walk for Freedom / Шествие за свободу» по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми начнется 18 октября в 14:00 с площади Независимости.

Участники акции молча пройдут до ТЦ «Мануфактура». Шествие направлено на повышение уровня осведомленности населения по проблеме торговли людьми, распространения важной информации об этой проблеме и опасность, которую она представляет.

Акция будет проведена департаментом социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации при поддержке Представительства неправительственной общественной организации А21, ОО «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины», Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и местных администраций.