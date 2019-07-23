На Сумщине стало на одну способную ОТГ больше

Главным критерием признания способности этих громад стало их соответствие перспективным планам областей. Эти ОТГ уже со следующего года смогут перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.
Среди этих 10 и Липоводолинская ОТГ Сумской области.
Сегодня, 3 октября, на сессиях Ахтырского городского и Староивановского сельского советов были приняты окончательные решения о добровольном присоединении Староивановской сельской...
Облгосадминистрация утвердила заключение о соответствии проекта решения о добровольном присоединении Староивановского сельского совета к Ахтырской городской территориальной громаде....
17 августа на спортивном комплексе СНАУ СТО ВФСО «Колос» были проведены финальные соревнования в зачет областного культурно-спортивного праздника «Лучшая спортивная...
Согласно распоряжению Староивановского сельского головы Ахтырского района, инициировано добровольное присоединение к Ахтырской городской территориальной громаде....
22 июля в 22:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Садовой в Липовой Долине....