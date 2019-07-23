На Сумщине стало на одну способную ОТГ больше Правительство признало способными 10 объединенных территориальных громад из 66, в которых первые выборы депутатов и глав состоялись 30 июня 2019 года.

Главным критерием признания способности этих громад стало их соответствие перспективным планам областей. Эти ОТГ уже со следующего года смогут перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Среди этих 10 и Липоводолинская ОТГ Сумской области.