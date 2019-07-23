Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22204

На Сумщине стало на одну способную ОТГ больше

Правительство признало способными 10 объединенных территориальных громад из 66, в которых первые выборы депутатов и глав состоялись 30 июня 2019 года.

Главным критерием признания способности этих громад стало их соответствие перспективным планам областей. Эти ОТГ уже со следующего года смогут перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Среди этих 10 и Липоводолинская ОТГ Сумской области.

Политика Липовая Долина Липоводолинская ОТГ ОТГ

По тематике

На Сумщине создана 37-ая ОТГ
03.10.2019 16:34

На Сумщине создана 37-ая ОТГ

Сегодня, 3 октября, на сессиях Ахтырского городского и Староивановского сельского советов были приняты окончательные решения о добровольном присоединении Староивановской сельской...

24.09.2019 11:59

На Сумщине будет еще одна ОТГ

Облгосадминистрация утвердила заключение о соответствии проекта решения о добровольном присоединении Староивановского сельского совета к Ахтырской городской территориальной громаде....

В Сумах определили самую сильную громаду области
19.08.2019 13:42

В Сумах определили самую сильную громаду области

17 августа на спортивном комплексе СНАУ СТО ВФСО «Колос» были проведены финальные соревнования в зачет областного культурно-спортивного праздника «Лучшая спортивная...

К Ахтырке хочет присоединиться одно село
06.08.2019 08:52

К Ахтырке хочет присоединиться одно село

Согласно распоряжению Староивановского сельского головы Ахтырского района, инициировано добровольное присоединение к Ахтырской городской территориальной громаде....

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения огнем дом
23.07.2019 10:56

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения огнем дом

22 июля в 22:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Садовой в Липовой Долине....

Новости

Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
Вчера 13:33
В Сумах полицейские стреляли в чиновников
Сегодня 15:06
Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год
Сегодня 15:00
На Сумщине стало на одну способную ОТГ больше
Сегодня 14:22
На Сумщине закончился суд над родителями, из-за которых умерла их 4-летняя дочь
Сегодня 14:01
В Сумах спасали 1-летнего именинника, который закрылся в машине (видео)
Сегодня 13:53
Завтра сумчане стартуют в Кубке Украины по футзалу
Сегодня 13:38
Сумские депутаты просят президента Украины ветировать два законопроекта
Сегодня 13:31
В Глухове соревновались воркаутеры
Сегодня 13:22
На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейских
Сегодня 12:58
Сумчане проводят акцию «Коты тоже хотят жить»
Сегодня 12:45
На Сумщине нашли больше сотни боеприпасов времен войны
Сегодня 12:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.