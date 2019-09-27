На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейских 30-летний мужчина, чтобы избежать административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, предложил полицейским более 10000 гривен.

Происшествие произошло в с.Грунь Ахтырского района. Внимание полицейских привлек водитель автомобиля «Хюндай», который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя остановили. Понимая, что ему придется нести ответственность, он начал предлагать «уладить вопрос» за деньги и предложил 10 000грн и 100 долларов США. Полицейские объяснили нарушителю, что предложение должностным лицам неправомерной выгоды влечет за собой уголовную ответственность. Но последний продолжал настаивать на своем.

В отношении водителя в полиции открыли уголовное производство по ч.1.ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.