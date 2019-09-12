В Сумах взяли под стражу хулигана, стрелявшего в таксиста По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который из пневматического пистолета обстрелял таксиста.

«По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением Ковпаковского районного суда г. Сумы 17 октября 29-летнему мужчине, который обстрелял таксиста, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Напоминаем, что событие произошло 14 октября в г. Сумы. Водитель такси приехал по вызову на ул. Котляревского около 22 ч. 12 мин. Забрал мужчину и женщину и отвез их на ул. Гетмана Мазепы. Прибыв по указанному адресу, пассажиры вышли из такси, при этом мужчина сообщил, что рассчитается за проезд после того, как поднимется в квартиру и возьмет деньги. На этой почве между таксистом и пассажиром возник словесный конфликт, в ходе которого последний достал предмет, внешне похожий на пневматический пистолет, и совершил около 20 выстрелов в таксиста, попав при этом в лицо, шею и грудную клетку пострадавшего. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего и изъяли у него оружие. Пострадавший получил телесные повреждения, степень которых устанавливается.

Как выяснилось, задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Именно он в июле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел на улице к незнакомым ему двум девушекам, которые разговаривали между собой. Подвыпившему мужчине показалось, что они высказывали в его адрес оскорбления. Без лишних слов он сначала ударил в лицо одну девушку, а после того разбил бутылку о голову другой и нанес ей около 5 порезов стеклянными осколками.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.