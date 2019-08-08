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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине нашли больше сотни боеприпасов времен войны

16 октября на Сумщине выявлено 118 боеприпасов. Подозрительные металлические предметы были найдены в Роменском, Ахтырском, Тростянецком районах и в г. Бурынь.

В 14:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов в лесу с. Рогинцы Роменского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это две минометные мины калибра 50 мм, артиллерийский снаряд калибра 76 мм, одна граната РГ - 42, 9 взрывателей и 100 патронов, находившихся на расстоянии 2 км от жилых домов.

В тот же день, в 8:13 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении подозрительных металлических предметов в лесополосе м. Бурынь. Ими оказались две 82-мм. минометные мины.

Кроме этого, в лесу на расстоянии 500 м и 2 км от жилых домов в Тростянецком и Ахтырском районах обнаружили две минометные мины калибра 82 мм и один 76-мм. артиллерийский снаряд.

Во всех случаях на местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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