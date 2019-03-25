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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане проводят акцию «Коты тоже хотят жить»

Сумчане устроили акцию после убийства кошек несовершеннолетними ученицами.

Сегодня, 17 октября, у Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна на Химгородке собралось около сотни сумчан, пишет sumy.today.

Горожане устроили акцию после того, как две ученицы этого заведения утопили в колодце котят, сняв это на видео и опубликовав в соцсетях. Люди держали в руках плакаты.

Кроме этого, присутствующие подписали обращение к руководству города с просьбой вмешаться в ситуацию, обеспечить проведение лекций в Сумах для учеников, и наказать должностных лиц, «которые халатно исполняли свои обязанности по воспитанию и предупреждения преступления».

Марина Заика и Диана Клименко являются ученицами первого курса. Сегодня на учебу не явились, так как сейчас с ними ведутся следственные действия. По словам преподавателя математики Виты Овсиенко, девушки учатся только месяц в училище, и к обучению равнодушны, общаются только между собой.

Руководство учебного заведения в свою очередь отметило, что когда девушки появятся в училище, с ними и их родителями будут проводиться беседы, работать психолог.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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