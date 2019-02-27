Сумские депутаты просят президента Украины ветировать два законопроекта Во время внеочередной сессии городского совета депутаты приняли Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ветировании проектов законов, касающихся использования кассовых аппаратов и введения кэшбека в случае незаконно выданного чека.

Речь идет о проектах Законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

В своем обращении депкорпус активизирует внимание на неудовлетворительном качестве подготовки проекту законов: отсутствует обоснование проблем, прогнозов социально-экономических последствий.

«Предложенная в указанных проектах Законов Украины борьба с теневыми оборотами направлена на уже зарегистрированных ФЛП, которые платят налоги. А тех предпринимателей, которые находятся в теневом обороте, никак предложенное законодательное регулирование не затрагивает. Такая ситуация мотивирует честных, зарегистрированных ФЛП, перевести свою деятельность в теневую сферу или вообще уехать в Польшу. В Украине тогда останутся только пенсионеры и госслужащие. Молодежь, которая хочет начать и вести свое собственное дело - микробизнес, не сможет конкурировать на рынке из-за большого административного и налогового бремени», - отмечают сумские избранники.

Ссылаясь на обратный эффект данных документов, депутаты от Сум требуют от главы государства ветировать принятый во втором чтении проект Закона Украины № 1053-1 от 9 сентября 2019 «О внесении изменений в Закон Украины« О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг »по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и принят в целом проект Закона Украины № 1073 от 29 августа 2019 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».