Сумские баскетболисты стартуют в высшей лиге

Соперником сумчан во втором туре будет днепровская команда «Инваспорт – ДОС ДЮСШ». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу – в 18.00, в воскресенье – в 12.00.
Вход свободный.
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