Сумские баскетболисты стартуют в высшей лиге 19-20 октября БК «СумДУ» проведет первые матчи в рамках чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Соперником сумчан во втором туре будет днепровская команда «Инваспорт – ДОС ДЮСШ». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу – в 18.00, в воскресенье – в 12.00.

Вход свободный.

В первом туре сумчане были свободны, днепровцы поделили очки с БК «Новомосковск» в гостях.