Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03297

Сумские баскетболисты стартуют в высшей лиге

19-20 октября БК «СумДУ» проведет первые матчи в рамках чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Соперником сумчан во втором туре будет днепровская команда «Инваспорт – ДОС ДЮСШ». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу – в 18.00, в воскресенье – в 12.00.

Вход свободный.

В первом туре сумчане были свободны, днепровцы поделили очки с БК «Новомосковск» в гостях.

Спорт Анонс Баскетбол БК СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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