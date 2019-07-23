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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53336

В Сумах спасали 1-летнего именинника, который закрылся в машине (видео)

Патрульные помогли вызволить из автомобиля годовалого мальчика, который закрылся изнутри.

17 октября, после обеда, патрульные получили сообщение о необходимости оказать помощь на проспекте Тараса Шевченко.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что супруги оставили в автомобиле Volkswagen своего маленького сына, чтобы отойти на несколько минут. Чтобы ребенок не плакал, они дали ему ключи от транспортного средства. Однако не прошло и минуты, как он закрыл автомобиль изнутри.

Транспортное средство пытался открыть специалист по открывания замков, однако все его попытки оказались тщетными. В это время мальчик начал плакать. Узнав, что ребенок находится в автомобиле около часа, стражи порядка предложили отцу демонтировать заднее боковое стекло автомобиля, на что он, конечно же, согласился. Через несколько минут легковушку удалось открыть и достать оттуда ребенка.

Граждане искренне поблагодарили командиру взвода 3-й роты УПП в Сумской области Дмитрию Зуенко и инспектору этой же роты Владиславу Гаврилюку. Также они рассказали, что именно сегодня маленький Егор празднует свои первые именины, поэтому патрульные поздравили родителей и маленького именинника с праздником.

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