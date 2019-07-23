Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00346

Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год

16 октября на сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение об установлении арендной платы нардепу Игорю Васильеву за аренду нежилых помещений коммунальной собственности.

Речь идет о 56,3 квадратных метров по адресу Холодногорская, 35, которые нардеп Игорь Васильев арендует под депутатскую приемную. Это здание бывшего клуба юных техников Сумского НПО, которое горсовет купил в октябре прошлого года за 13 млн грн в разгар отопительного кризиса, когда Котельной Северного промузал не поставляли газ из-за задолженности.

Городской совет установил для нардепа арендную плату в сумме 24 гривны в год, пишет sumy.today.

Напомним: Игоря Васильева избрали народным депутатом по 158-му округу (часть Сум, Сумской, Краснопольский и Белопольский районы). Ему 35 лет. Он киевлянин, занимался предпринимательской деятельностью.

По информации LIGA.net первая зарплата Игоря Васильева в парламенте составила 42079 гривен.

Политика Игорь Васильев Приемная нардепа

По тематике

В Белополье посчитали все протоколы
23.07.2019 23:29

В Белополье посчитали все протоколы

Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе № 158....

Новости

Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
Вчера 13:33
В Сумах полицейские стреляли в чиновников
Сегодня 15:06
Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год
Сегодня 15:00
На Сумщине стало на одну способную ОТГ больше
Сегодня 14:22
На Сумщине закончился суд над родителями, из-за которых умерла их 4-летняя дочь
Сегодня 14:01
В Сумах спасали 1-летнего именинника, который закрылся в машине (видео)
Сегодня 13:53
Завтра сумчане стартуют в Кубке Украины по футзалу
Сегодня 13:38
Сумские депутаты просят президента Украины ветировать два законопроекта
Сегодня 13:31
В Глухове соревновались воркаутеры
Сегодня 13:22
На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейских
Сегодня 12:58
Сумчане проводят акцию «Коты тоже хотят жить»
Сегодня 12:45
На Сумщине нашли больше сотни боеприпасов времен войны
Сегодня 12:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.