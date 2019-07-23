Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год 16 октября на сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение об установлении арендной платы нардепу Игорю Васильеву за аренду нежилых помещений коммунальной собственности.

Речь идет о 56,3 квадратных метров по адресу Холодногорская, 35, которые нардеп Игорь Васильев арендует под депутатскую приемную. Это здание бывшего клуба юных техников Сумского НПО, которое горсовет купил в октябре прошлого года за 13 млн грн в разгар отопительного кризиса, когда Котельной Северного промузал не поставляли газ из-за задолженности.

Городской совет установил для нардепа арендную плату в сумме 24 гривны в год, пишет sumy.today.

Напомним: Игоря Васильева избрали народным депутатом по 158-му округу (часть Сум, Сумской, Краснопольский и Белопольский районы). Ему 35 лет. Он киевлянин, занимался предпринимательской деятельностью.

По информации LIGA.net первая зарплата Игоря Васильева в парламенте составила 42079 гривен.