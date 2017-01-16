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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах полицейские стреляли в чиновников

В Сумах прошел пейнтбольный турнир ради налаживания коммуникации.

Сегодня, 17 октября, в Сумах организовали спортивные соревнования среди представителей городского совета, патрульной полиции, общественных активистов, медиков, журналистов нацгвардейцев и военных 27-мои отдельной реактивной артиллерийской Сумской бригады.

«Наша цель - повысить уровень безопасности в Сумах. Мы часто собираемся в кабинетах, организуем совещания, разрабатываем концепции. Но мы мало уделяем времени линейному общению, которое является чрезвычайно важным для совместной деятельности. Пейнтбольный турнир организовали для того, чтобы повысить коммуникационную способность различных структур. Это хороший повод показать обществу, что мы монолитны в нашей борьбе. В это нелегкое для Украины время, здесь, на восточной границе с Россией, мы должны показывать, что мы едины в своей деятельности и всегда будем стоять на страже безопасности общества», - говорит Андрей Букин, руководитель общественной организации «Студия правовых и социальных исследований» и один из организаторов мероприятия.

О том, что неформальные мероприятия способствуют улучшению коммуникации говорит и заместитель городского головы Макс Галицкий:

«Во время таких неформальных событий, когда мы можем пообщаться не на совещаниях, а в поле - мы налаживаем более тесное взаимодействие. Именно она позволит нам эффективнее достигать общих целей».

Пейнтбольный турнир проводят при поддержке Международного фонда «Возрождение» в рамках проекту «Community policing».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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