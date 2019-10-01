На Сумщине за убийство молотком дали 14 лет

Прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего жителя пгт Дубовязовка, который лишил жизни свою соседку.
Напомним, что трагедия произошла 24 мая 2018 года в пгт Дубовязовка Конотопского района. 66-летняя местная жительница попросила соседа отремонтировать у нее в хозяйстве поврежденную электропроводку. Тот согласился и, прихватив с собой молоток и отвертку, около 11:00 пришел. Вместо обещанной помощи сосед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину около 5 раз молотком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность злоумышленника и 26 мая 2018 задержать его. По словам задержанного, он лишил жизни женщину, чтобы забрать средства, которые он увидел у нее в доме на столе. Кроме того, он прихватил также серьги и мобильный телефон потерпевшей.
В суде мужчина изменил свои показания, уверял, что не намерен лишать соседку жизни. Напротив, пришел ей помочь, а она начала его оскорблять. Он разозлился и ударил ее несколько раз молотком, после чего забрал ценные вещи.
По приговору Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины и приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества кроме жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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