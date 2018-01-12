«Брак за сутки» для военнослужащих на Сумщине заключают бесплатно

Инициатива Минюста «Брак за сутки» в области реализуется в 4 городах: Сумах, Ромнах, Шостке и Тростянце.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки, будущим молодоженам необходимо сделать три простых шага: выбрать дату и время проведения государственной регистрации; обратиться к организатору государственной регистрации брака; заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуги.
Государственная регистрация брака проводится в помещении организатора регистрации брака в срок, определенный заявителями, даже в день подачи соответствующего заявления.
При предоставлении услуги отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Сумской области из участников АТО / ООС плата не взимается.
Напомним: в июле 2016 года Кабмином было введено и проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки в выбранном молодоженами месте.
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