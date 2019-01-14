Полтавским газовикам придется заплатить штраф за загрязнение земель на Сумщине Газопромышленному управлению «Полтавагаздобыча» придется оплатить убытки за аварийное загрязнение земли.

В период с 6 по 20 июня 2019 года в связи с аварией Госэкоинспекцией была проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства на Филиале Газопромышленного управления «Полтавагаздобыча» АО «Укргаздобыча».

В ходе проверки было установлено, что при выполнении работ по освоению скважины №55 Новотроицкого НГКМ на землях Каменского сельского совета Лебединского района произошло аварийное загрязнение земельного участка нефтепродуктами и хлоридами за пределами обвалования факельного амбара скважины на площади 10800 кв. м.

Размер ущерба в результате загрязнения земельных ресурсов составил 240597 грн. Предприятию предъявлена претензия для добровольного возмещения убытков ,сообщает пресс-служба ведомства.