В Сумах установили очередное информационное табло на остановке

Это уже пятое информационное табло в городе и четвертое, установленное на средства КП «Электроавтотранс».
До этого коммунальное предприятие обустроили два монитора вероятного времени прибытия коммунального транспорта на остановке «ЦУМ» (в обоих направлениях), одно - на остановке ТРЦ «Атриум».
Еще одно табло (напротив ТРЦ «Киев») подарил меценат.
По информации КП «Электроавтотранс», в ближайшие дни информационное табло появится также на конечной остановке на ул. Добровольное (также подаренное меценатами)
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