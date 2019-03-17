В Сумах установили очередное информационное табло на остановке КП «Электроавтотранс» установило информер на остановке общественного транспорта на ул. Металлургов.

Это уже пятое информационное табло в городе и четвертое, установленное на средства КП «Электроавтотранс».

До этого коммунальное предприятие обустроили два монитора вероятного времени прибытия коммунального транспорта на остановке «ЦУМ» (в обоих направлениях), одно - на остановке ТРЦ «Атриум».

Еще одно табло (напротив ТРЦ «Киев») подарил меценат.

По информации КП «Электроавтотранс», в ближайшие дни информационное табло появится также на конечной остановке на ул. Добровольное (также подаренное меценатами)