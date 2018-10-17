В Сумах демонтировали незаконный киоск на остановке Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала еще одну временную постройку.

Соответствующие работы провели в пятницу, 11 октября, на ул. Харьковская (остановка общественного транспорта «Кресовоздвиженская церковь», бывшая «Мясокомбинат»). КП «Горсвет» провело отключения объекта от электросети. Управления патрульной полиции в городе Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-АВТОТРАНС» демонтировала и вывезла ТС. Установить владельца временного сооружения пока не удалось, поэтому она будет храниться на территории КП «Центр ухода за животными».