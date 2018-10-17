В Сумах демонтировали незаконный киоск на остановке

Соответствующие работы провели в пятницу, 11 октября, на ул. Харьковская (остановка общественного транспорта «Кресовоздвиженская церковь», бывшая «Мясокомбинат»).
КП «Горсвет» провело отключения объекта от электросети. Управления патрульной полиции в городе Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-АВТОТРАНС» демонтировала и вывезла ТС.
Установить владельца временного сооружения пока не удалось, поэтому она будет храниться на территории КП «Центр ухода за животными».
Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового,...
Делают это под руководством начальника правового управления Олега Чайченко и директора департамента обеспечения ресурсных платежей Юрия Клименко на основании решения...
В Сумах продолжают демонтировать незаконно установленные / размещенные объекты....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала семь таких объектов....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала один такой объект....