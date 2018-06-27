Сумской исполком купил новостной сайт?

Об этом говорится в сообщение в системе prozorro. За 1213 грн исполком на 12 месяцев зарегистрировал и получил сертификат на домен sumy.city у ООО «Центр интернет-имен Украины».
Сетью сайтов The City занимается Агентство развития локальных медиа, которое предлагает единый дизайн сайтов и обучает, как ими пользоваться.
Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Сегодня, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Завтра, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета планируется внести изменения в состав исполнительного комитета....
Сегодня, 30 января, на сессии Сумского горсовета рассматривали предложение мэра Сум об исключении из состава исполнительного комитета Дмитрия Нагорного....
Сегодня, 27 июня, назначено внеочередное заседание исполнительного комитета....