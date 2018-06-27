Сумской исполком купил новостной сайт? Исполком Сумского горсовета купил доменное имя sumy.city.

Об этом говорится в сообщение в системе prozorro. За 1213 грн исполком на 12 месяцев зарегистрировал и получил сертификат на домен sumy.city у ООО «Центр интернет-имен Украины».

Сетью сайтов The City занимается Агентство развития локальных медиа, которое предлагает единый дизайн сайтов и обучает, как ими пользоваться.