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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Косовщинская птицефабрика тоже открестилась от вони в Сумах

ООО «АВИС-УКРАИНА» распространило комментарий директора Косовщинской птицефабрики А.Д. Калашника относительно ситуации с неприятным запахом, который ощущался жителями г. Суми в течение прошлых выходных 12-14 октября.

«Сейчас в средствах массовой информации активно распространяется информация о том, что по выводам специалистов профильных контролирующих государственных органов, источником неприятного запаха в г. Сумы является Косовщинская птицефабрика ООО «АВИС-УКРАИНА».

До сегодняшнего дня (до 17.10.2019 г.) к ООО «АВИС-УКРАИНА» не обращались ни устно, ни письменно никакие контролирующие органы с целью выяснения ситуации о причинах и источников возникновения запаха! Основываясь только на предположениях и не обладая информацией об особенностях технологических процессов деятельности птицефабрики, контролирующие государственные органы поспешили назвать (по их субъективному мнению) результаты хозяйственной деятельности ООО «АВИС-УКРАИНА» источником неприятного запаха в г. Сумы.

Подчеркиваю, что безосновательной, необоснованной и недостоверной является информация контролирующих органов о том, что ООО «АВИС-УКРАИНА» является источником неприятного запаха, который ощущался на территории г. Сумы!

Сообщаю, что ООО «АВИС-УКРАИНА» работало в последнее время и в течение прошлых выходных в обычном режиме, без отклонений от обычных регламентированных технологических процессов, на предприятии не возникало чрезвычайных / «нештатных» ситуаций.

Не соответствует действительности распространенная в СМИ информация об осуществлении предприятием масштабных мероприятий по очистке производственных помещений / хранилищ от куриного помета, будто причиной распространения неприятного запаха.

С целью обеспечения нормальной жизнедеятельности кур-несушек и для бесперебойности производственного процесса, на предприятии ежедневно осуществляется удаление из производственных помещений куриного помета с последующим его перемещением в специальные пометохранилища для производства органического удобрения. Указанные процессы не вызывают значительных концентраций специфического запаха в воздухе и не могут быть причиной и источником неприятного запаха, ощущалось на территории города Сумы», - говорится в сообщении.

Напомним: о том, что источник вони в городе найден, сообщил мэр Сум Александр Лысенко в среду, 16 октября, на заседании сессии Сумского горсовета.

Ранее от вони в городе открестился и городской водоканал.

Общество АВИС-Украина Вонь Косовщинская птицефабрика

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