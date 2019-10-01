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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29335

На Сумщине полиция поймала россиянина-нелегала, который крал у селян

Как установили сотрудники Сумского районного отдела полиции, 28-летний гражданин соседнего государства, незаконно находясь на территории Украины и скрываясь от сотрудников миграционной службы, обокрал нескольких жителей района.

В рамках операции «Мигрант» сотрудники Сумского районного отдела полиции начали ряд профилактических мероприятий по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере. В поле их зрения попал 28-летний иностранец, который назвался Сергеем. Поскольку у правоохранителей возникли подозрения относительно его причастности к совершению кражи из усадьбы 70-летнего местного жителя, то его проверили более детально.

«В ходе соответствующих оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что «Сергей» на самом деле имеет другие установочные данные, - комментирует Вадим Теличко, начальник Сумского райотдела полиции. - Более того, полицейские установили, что он, не имея ни одного документа, около двух месяцев незаконно находится на территории нашего государства и скрывается от миграционной службы. У мужчины также нет ни работы, ни определенного места жительства. Средства к существованию приобретает кражами, и мы уже сейчас получили неопровержимые доказательства его причастности к совершению ряда преступлений на территории нашего района».

Сейчас уже доказано, что от рук подозреваемого пострадали жители нескольких окрестных сел. У 60-летнего пенсионера он украл мобильный и радиоприемник; у 51-летнего мужчины - продукты питания и электроинструменты; у 70-летней женщины - зерно, домашнюю птицу, продукты питания, металлическую посуду и инвентарь; еще один 71-летний пенсионер лишился садового инвентаря, строительных инструментов, мелких домашних животных и металлическую утварь. Как установили оперативники полиции, действовал он всегда по одной схеме: ночью проникал во двор, срывал или повреждал замки на дверях хозпостроек, заходил внутрь и выносил все, что казалось ему более или менее ценным или питательным.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный потерпевшим, в общем составляют более шести тысяч гривен.

Сейчас по каждому из этих фактов возбуждены уголовные производства по ч.3 ст. 185 УК Украины. Подозреваемого задержали и сейчас по решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, иностранца-нелегала проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, совершенных на территории Сумского и соседних районов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Нелегалы

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