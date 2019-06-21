На Сумщине декоммунизация добралась до обелиска на могиле борцов за советскую власть В Дружбе он стал памятником «Борцам за свободу и независимость Украины».

В городе за средства местного бюджета отремонтирован и приведен в должный порядок памятник, который сейчас называется «Борцам за свободу и независимость Украины» и стеллу с именами погибших 1939-1945 годов, сообщает официальный сайт Дружбовского городского совета.

Сегодня над памятником выскочит не красная звезда, а трезубец.

Интересно, что до 2015 года этот памятник был посвящен противоположной стороне конфликта - борцам за установление советской власти, которые как раз и боролись с войсками Украинской Народной Республики, Украинского государства и союзных войск, которые дислоцировались в Хуторе Михайловском, пишет Ямпіль.info.

Кстати, этот период местной истории хорошо описан в литературе советского периода. Прочитав ее, можно провести немало параллелей с настоящим. Как и сегодня, украинские власти в Украине российская пресса называла такими, которые «узурпировали власть», а нападения российской армии на Украину - «помощью российского пролетариата».

«Власть на Украине узурпировала буржуазно-националистическая Центральная рада. На помощь украинскому народу пришел русский пролетариат. В конце декабря 1917 г. на Украину прибыл 1-й Московский отряд особого назначения им. Моссовета, созданный по инициативе В. И. Ленина. Бойцы отряда под командованием А. А. Знаменского, продвигаясь на бронепоезде из Брянска в направлении Сум, поддержал восстание железнодорожников Хутора Михайловского против Центральной рады и после двухдневного боя 27 декабря 1917 г. освободили его. В поселке была установлена советская власть. Когда красногвардейские бронепоезды отбыли своим маршрутом, буржуазные националисты снова захватили Хутор-Михайловский. Курсируя по железнодорожным веткам, отряд А. А. Знаменского второй раз 6 января 1918 г. после кратковременного боя освободил поселок. Когда в 1918 г. в промышленных центрах России создалось крайне тяжелое положение с продовольствием, рабочие рафинадного завода и станции 18 января отправили рабочим Петрограда и на Западный фронт 70 тыс. пудов сахара. Принимались меры по оказанию помощи рабочим хлебом. Советское строительство в Хуторе-Михайловском было прервано вторжением австро-германских войск, которые в апреле 1918 г. оккупировали поселок. В районе Хутора-Михайловского действовали партизанские отряды численностью около 1 тыс. человек, наносившие ощутимые удары по оккупантам. В начале августа 1918 г. партизанский отряд под командованием В. П. Боженко освободил поселок, но под натиском превосходящих сил врага временно оставил его. Значительный удар кайзеровского оккупантам партизаны нанесли 14-15 октября 1918 года. После краха австро-германской оккупации власть здесь захватили петлюровцы.19 ноября 1918 г. части Красной Армии освободили Хутор-Михайловский», - рассказывает «История городов и сел Украинской ССР».