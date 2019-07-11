Сумчан приглашают на психологическое кино

20 октября в 16:00 будут показывать и обсуждать фильм «Это всего лишь конец света» (фр. Juste la fin du monde). Это франко-канадский фильм режиссера Ксавье Долана, который вышел на экран в 2016 году. Показан фильм был в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2016 года, где получил гран-при жюри.
Начало в 16:00 по адресу: ул. Соборная, 27, Агенция промоции «Сумы».
Предварительная запись по телефону: +38 (0542) 67-98-39 или в комментариях.
Вход свободный.
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