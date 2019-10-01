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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05307

«Нафтогаз» отсудил у шосткинской теплокомпании 4 млн грн

Акционерное общество НАК «Нафтогаз Украины» через суд вернуло 4 млн грн за поставки газа.

В Хозяйственный суд Сумской области обратился истец НАК «Нафтогаз Украины» к ответчику - ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» о взыскании 4,6 млн грн, в том числе 790 тыс. грн - пени, 844 тыс. грн - 3% годовых, 3 млн грн инфляционных потерь за ненадлежащее исполнение ответчиком заключенного между сторонами договора.

Истец обосновывал исковые требования тем, что им был поставлен газ ответчику, однако за него не было уплачено вовремя, что является нарушением договора. Ответчик предоставил в суд отзыв на исковое заявление, в котором отмечает, что газ истцом действительно поставлялся, долг за газ ответчиком полностью оплачен. Ответчик в отзыве на исковое заявление просит суд уменьшить размер пени на 90%.

Согласно ст. 230, 231 Хозяйственного кодекса Украины штрафными санкциями признаются в виде денежной суммы (неустойка, штраф, пеня), которую участник хозяйственных отношений обязан уплатить в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения хозяйственного обязательства. В случае если размер штрафных санкций законом не определен, санкции применяются в размере, предусмотренном договором.

Однако, согласно ч. 1 ст. 233 ХК Украины в случае, если причитающиеся к уплате штрафные санкции чрезмерно большие по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить размер санкций.

Учитывая вышесказанное, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении ходатайства ответчика об уменьшении размера пени и частичном удовлетворении требований истца, а именно суд уменьшает размер пени на 50% и взимает с ответчика в пользу истца 395 тыс. грн пени.

Учитывая, что судом исковые требования истца к ответчику удовлетворены, то на ответчика возлагаются расходы истца по уплате государственной пошлины.

Суд решил: исковые требования АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» к ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» о взыскании 4,6 млн грн - удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» в пользу АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 3 млн грн - инфляционных потерь, 844 тыс грн - 3% годовых, 395 тыс грн - пени, 70 тыс грн - расходов по уплате судебного сбора. Ходатайство ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» об уменьшении размера штрафных санкций - удовлетворить частично. Уменьшить размер заявленной Акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» пени на 50%, сообщает пресс-служба суда.

Право Нафтогаз Харьковэнергоремонт Хозяйственный суд Сумской области Шостка

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