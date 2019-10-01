Лебединский мусорный полигон оштрафовали аж на 1190 грн

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведено плановое мероприятие государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей природоохранного среды на КП «Комбинат благоустройства».
В ходе проверки было установлено, что на полигоне твердых бытовых отходов г. Лебедин КП «Комбинат благоустройства» не проведена работы по пересыпке и уплотнению отходов, отсутствует ограждение по периметру полигона, которое препятствовало бы вынесению легких фракций мусора за периметр полигона. Отсутствуют дезинфекционный барьер и шлагбаум при въезде на полигон ТБО. Также не принимаются меры по изъятию пластиковых отходов и отходов древесины немеханизированным способом.
За указанные правонарушения должностные лица предприятия были привлечены к административной ответственности на сумму 1190 грн. Выдано предписание по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
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