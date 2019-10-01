Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35242

На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 22 призывника

17 октября на территории сборного пункта Сумского областного военного комиссариата состоялись торжественные проводы юношей осеннего призыва 2019 года в ряды Государственной пограничной службы Украины.

На срочную военную службу отправились первые 22 солдата от Сумщины, отбывших в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота для прохождения обучения. После его завершения срочники будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины, в том числе и в Сумской пограничный отряд.

С напутственным словом и искренними пожеланиями к призывникам обратились начальник отдела подготовки персонала Сумского отряда майор Александр Панчук и военный священник (капеллан) Николай Карпенко.

Право Пограничники Призыв

По тематике

На Сумщине пограничники системно получали взятки от иностранцев
Сегодня 12:28

На Сумщине пограничники системно получали взятки от иностранцев

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного...

Сумские пограничники задержали разыскиваемого украинца
Вчера 11:03

Сумские пограничники задержали разыскиваемого украинца

Сегодня ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске....

Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников
10.10.2019 10:42

Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников

В пункте пропуска «Великая Писаревка», чтобы попасть в Украину, гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников....

Россиянин въезжал в Украину с «травкой»
09.10.2019 13:19

Россиянин въезжал в Украину с «травкой»

Сегодня, 9октября, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу вещества, похожего на наркотическое....

Украинка выезжала в Россию автомобилем, который находится в международном розыске
07.10.2019 14:03

Украинка выезжала в Россию автомобилем, который находится в международном розыске

6 октября в пункте пропуска «Покровка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом....

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Вчера 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
Сумские футзалисты проиграли в Одессе
Сегодня 16:06
В Сумах на Харьковской ДТП
Сегодня 15:23
На Сумщине забыли о строительстве «стены» на границе с Россией
Сегодня 15:19
Чем владеет кандидат на должность губернатора Сумщины
Сегодня 14:52
В Краснополье открыли памятный знак участникам АТО / ООС
Сегодня 14:44
В сумском депо «тушили пожар»
Сегодня 14:38
В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины
Сегодня 14:17
Сумскую школу выбрали для пилотного проекта по развитию социально-эмоционального и нравственного обучения
Сегодня 13:55
Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео)
Сегодня 13:49
На Сумщине родители, из-за которых умерла их 4-летняя дочь, получили приговор суда
Сегодня 13:43
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.