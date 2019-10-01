На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 22 призывника

На срочную военную службу отправились первые 22 солдата от Сумщины, отбывших в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота для прохождения обучения. После его завершения срочники будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины, в том числе и в Сумской пограничный отряд.
С напутственным словом и искренними пожеланиями к призывникам обратились начальник отдела подготовки персонала Сумского отряда майор Александр Панчук и военный священник (капеллан) Николай Карпенко.
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