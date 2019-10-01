Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09263

В Сумах пройдет презентация книги Альбины Батуриной

Библиотека им. Шевченко приглашает на презентацию книги Альбины Батуриной.

В воскресенье, 20 октября, Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко (ул. Кооперативная, 6) проводит музыкально-поэтическую презентацию новой книги Альбины Батуриной «Любовь с ароматом кофе».

Презентация состоится в секторе литературы по искусству.

Начнется в 15:30.

Досуг Анонс Презентация книги

По тематике

Сумские баскетболисты стартуют в высшей лиге
Сегодня 09:03

Сумские баскетболисты стартуют в высшей лиге

19-20 октября БК «СумДУ» проведет первые матчи в рамках чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике
Вчера 08:04

В Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике

Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....

Сумчан приглашают на Halloween Run
13.10.2019 09:06

Сумчан приглашают на Halloween Run

27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run....

В Сумах пройдет закрытие велосипедного сезона
11.10.2019 09:40

В Сумах пройдет закрытие велосипедного сезона

13 октября в лагере «Орленок» (ул. Народная, 22) пройдут соревнования по велоспорту....

«Альянс» примет одного из лидеров
11.10.2019 09:03

«Альянс» примет одного из лидеров

В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Вчера 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
Сумские футзалисты проиграли в Одессе
Сегодня 16:06
В Сумах на Харьковской ДТП
Сегодня 15:23
На Сумщине забыли о строительстве «стены» на границе с Россией
Сегодня 15:19
Чем владеет кандидат на должность губернатора Сумщины
Сегодня 14:52
В Краснополье открыли памятный знак участникам АТО / ООС
Сегодня 14:44
В сумском депо «тушили пожар»
Сегодня 14:38
В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины
Сегодня 14:17
Сумскую школу выбрали для пилотного проекта по развитию социально-эмоционального и нравственного обучения
Сегодня 13:55
Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео)
Сегодня 13:49
На Сумщине родители, из-за которых умерла их 4-летняя дочь, получили приговор суда
Сегодня 13:43
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.