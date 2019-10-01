В Сумах пройдет презентация книги Альбины Батуриной

В воскресенье, 20 октября, Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко (ул. Кооперативная, 6) проводит музыкально-поэтическую презентацию новой книги Альбины Батуриной «Любовь с ароматом кофе».
Презентация состоится в секторе литературы по искусству.
Начнется в 15:30.
19-20 октября БК «СумДУ» проведет первые матчи в рамках чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....
27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run....
13 октября в лагере «Орленок» (ул. Народная, 22) пройдут соревнования по велоспорту....
В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....