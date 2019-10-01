Друг Путина Дерипаска вывозит кварциты с Сумщины в РФ, где они попадают в оборонку (видео) Баницкое месторождение в Сумской области, в Глуховском районе - именно здесь добывают высокочистый кварцит - вещество, подобное песку, только со значительно более высоким содержанием кремния - 99%.

Расследование «Схем» показало, что это чрезвычайно ценное сырье добывается в Сумской области фирмами приближенного к Путину российского олигарха Олега Дерипаски и тоннами вывозится в страну-агрессор - Российской Федерации, пишет СТС.

После обработки украинский кварцит используется российскими оборонными предприятиями, производящими технику, которую, в частности, фиксировали в зоне боевых действий на Донбассе.

Несмотря на то, что сам Дерипаска и три его предприятия, среди которых и гигант «Русал», попали под украинские санкции, с десяток его дочерних компаний смогли их обойти. Как установили «Схемы», СБУ и СНБО «забыли» их внести в список.

Подробнее - в расследовании Алены Бояриновой и Любомиры Ремажевской. Программа «Схемы: коррупция в деталях» - телевизионная программа журналистских расследований. Совместный проект Радио Свобода и «UA:ПЕРШИЙ».