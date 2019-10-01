На Сумщине пограничники системно получали взятки от иностранцев Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По предварительной информации: пограничники наладили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан. За деньги правоохранители, используя собственное служебное положение, вносили в паспорта иностранцев фальсифицированные дата-штампы о пересечении государственной границы Украины. С этой целью они подавали недостоверные сведения в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему «ГАРТ» о якобы выезде иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы.

Упомянутая схема работала при посредничестве гражданина Российской Федерации. 17 октября он был задержан после получения 600 долларов США неправомерной выгоды и иностранных паспортов.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся обыски по месту жительства пограничников, посредника, а также на пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Квалификация:

- нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по охране государственной границы Украины, если это повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 419 Уголовного кодекса Украины);

- принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины);

- несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации (ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины).