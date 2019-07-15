Какой могла бы быть площадь Независимости в Сумах

Фото макета он выложил на своей странице в Фейсбуке.
«2000 год, наш конкурсный макет реконструкции площади... Бумага, картон», - написал он.
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