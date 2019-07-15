Какой могла бы быть площадь Независимости в Сумах Проект 2000-го года показал бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.

Фото макета он выложил на своей странице в Фейсбуке. «2000 год, наш конкурсный макет реконструкции площади... Бумага, картон», - написал он.