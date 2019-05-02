В Сумах разрисовали стены подъезда, где проживает одна из девушек, которые бросили котят в колодец (видео) Вечером 17 октября, в подъезде дома, где проживает одна из девушек, которые бросили котят в колодец, - красным разрисовали стены.

Как сообщил представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, к ним поступило обращение от жительницы дома, что несовершеннолетние нарушают покой и разрисовали подъезд. Когда патрульные прибыли на место, женщина от написания заявления отказалась, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Напомним: вчера днем митинг собирался у Сумского училища строительства и дизайна, где на первом курсе учатся девушки. Митингующие требовали, чтобы провели служебное расследование, исключили девушек из заведения и организовали курс учебных лекций во всех учебных заведениях города. Все из-за видео, которое в среду появилось в социальных сетях. На нем двое 15-летних девушек бросают двух котов в колодец.

В полиции по факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство. По словам юриста центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексея Рыбалки, согласно законодательству уголовная ответственность наступает с 16 лет.