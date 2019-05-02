В Сумах разрисовали стены подъезда, где проживает одна из девушек, которые бросили котят в колодец (видео)

Как сообщил представитель патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, к ним поступило обращение от жительницы дома, что несовершеннолетние нарушают покой и разрисовали подъезд. Когда патрульные прибыли на место, женщина от написания заявления отказалась, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Напомним: вчера днем митинг собирался у Сумского училища строительства и дизайна, где на первом курсе учатся девушки. Митингующие требовали, чтобы провели служебное расследование, исключили девушек из заведения и организовали курс учебных лекций во всех учебных заведениях города. Все из-за видео, которое в среду появилось в социальных сетях. На нем двое 15-летних девушек бросают двух котов в колодец.
В полиции по факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство. По словам юриста центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексея Рыбалки, согласно законодательству уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Одно из них было закрыто за отсутствием состава преступления, два - направлены на рассмотрение суда, еще два находятся на предварительном...
Сумчане устроили акцию после убийства кошек несовершеннолетними ученицами....
Сегодня, 17 октября, в 12.00 состоится митинг возле Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна (ул. Ахтырская, 28)....
В полиции уже начатое соответствующее уголовное производство. Поводом для его открытия стало видео из соцсетей, где две девушки топят в...
2 мая по инициативе исполнительного комитета Конотопского городского совета состоялось совещание под председательством управляющего делами исполкома Любви Дубовик с участием...