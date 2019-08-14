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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38281

В Сумах потратят миллион на освещение на Студяге

Департамент инфраструктуры города заключил договор на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения на территории городского пляжа в парке И. Н. Кожедуба.

Работы на 913 тыс. грн до конца 2019 года должно выполнить КП «Горсвет».

Напомним: за последние три года в городской пляж вложили уже несколько миллионов гривен – дорожки, выравнивание песка, вырубка деревьев, спортивные площадки и т.д. Однако о кабинках для переодевания, зонтиках и других обязательных атрибутах пляжа речь почему-то не идет.

Зато к зиме сделают освещение. При этом часть парка остается без освещения, например, дамба, ведущая от летней эстрады к Прокофьевскому пешеходному мосту, где этим летом ограбили и чуть не убили сумчанина.

Общество Городской пляж Студенческий пляж Студяга Уличное освещение

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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