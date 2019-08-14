В Сумах потратят миллион на освещение на Студяге

Работы на 913 тыс. грн до конца 2019 года должно выполнить КП «Горсвет».
Напомним: за последние три года в городской пляж вложили уже несколько миллионов гривен – дорожки, выравнивание песка, вырубка деревьев, спортивные площадки и т.д. Однако о кабинках для переодевания, зонтиках и других обязательных атрибутах пляжа речь почему-то не идет.
Зато к зиме сделают освещение. При этом часть парка остается без освещения, например, дамба, ведущая от летней эстрады к Прокофьевскому пешеходному мосту, где этим летом ограбили и чуть не убили сумчанина.
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