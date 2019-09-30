На Сумщине родители, из-за которых умерла их 4-летняя дочь, получили приговор суда Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины и его 25 летней жены, через преступные действия которых умерла их 4-летняя дочь.

Напоминаем, что трагедия произошла 13 июля 2018 годаоколо 14.00. в с. Кальченки Белопольского района. В доме находились муж, жена и их дочь. Семья собиралась обедать. Девочка капризничала и отказывалась есть. Отец схватил двухлитровую пластиковую бутылку, которая была наполнена водой, и нанес ею два удара по голове ребенка, а потом еще и ударил ее кулаком в область головы. В то же время мать тоже нанесла девочке несколько ударов.

После чего отец положил ребенка на кровать. На следующий день около 20.00. девочка умерла. Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговой травму головного мозга, непосредственной причиной смерти является механическая асфиксия пищевыми массами.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины, (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Женщине инкриминировались ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению) УК Украины.

По приговору Белопольского районного суда от 18 октября 2019 года обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены: муж - к 8 лет лишения свободы, жена - к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.